بنيامين نتنياهو: 3 من أهداف الحرب التي نخوضها تمر بطريق واحد وهو محور فيلادلفيا

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا جراء مقتل الأسرى الستة (الذين عُثر على جثماينهم في قطاع غزة).

وقال في كلمة له، مساء الإثنين، إن الحرب ضد ما سمّاه محور الشر وتحديدًا ضد حركة حماس، وكذلك في الشمال (المواجهات مع حزب الله) شهدت وضع أربعة أهداف لها.

وأضاف أن هذه الأهداف تشمل ما قال إنه القضاء على حماس وإعادة الأسرى وضمان ألا تبقى غزة تهديدًا على إسرائيل وإعادة أمن سكان الشمال (على الحدود مع لبنان).

وزعم نتنياهو أن ثلاثة من هذه الأهداف تمر بطريق واحد وهو محور فيلادلفيا، معتبرًا أنه يمثل أنبوب الأكسجين لحركة حماس.

ولفت إلى أن هذا المحور مهم لأمن إسرائيل ولضمان ألا يتكرر هجوم 7 أكتوبر مرات أخرى، على حد إدعائه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن انتشال جثامين ستة أسرى كانوا محتجزين في غزة.

وفيما اتهم الاحتلال حماس بقتل الأسرى وتوعد بمحاسبتها، قالت الحركة إنهم قتلوا جراء مجازر الاحتلال بالقطاع، وكشفت أن عددًا منهم كان سيتم الإفراج عنهم في جولات تفاوض سابقة.

في غضون ذلك، يتمسك نتتنياهو بعدم سحب قواته من محور فيلادلفيا ما يُنظر إليه بأنه أحد الأسباب الرئيسية لعرقلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.