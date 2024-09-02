هيئة بريطانية: هجوم على سفينة تجارية بالبحر الأحمر غرب اليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استرشادية في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن سفينة تجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار وأن انفجارا ثالثا وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مشيرة إلى أن السفينة تبحر نحو الميناء التالي، من دون أن تسميه.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المدمرة، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.