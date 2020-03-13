 وزارة الصحة الإسرائيلية تحذر من مخدر خطير ينتشر وسط رواد الحفلات - بوابة الشروق
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وزارة الصحة الإسرائيلية تحذر من مخدر خطير ينتشر وسط رواد الحفلات

(د ب أ)
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 9:47 م

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت رواد الحفلات الإسرائيليين من مخدر يجري تعاطيه في الحفلات يسمى "نايس جاي" ويدخل في تكوينه مضاد لتخثر الدم يستخدم أيضا كسم للفئران.

وبحسب التحذير، حدثت حالة وفاة واحدة وتم نقل 34 شخصا على الأقل إلى المستشفيات في شمال البلاد الأسبوع الماضي، وكلها مرتبطة بأشخاص تناولوا المخدر. ووصل ثمانية أشخاص إلى المستشفيات يوم السبت مصابين بنزيف، ولا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وقالت الوزارة إن تعاطي المخدر يؤدي إلى "تأثيرات فورية تهدد الحياة".

والشخص المتوفي هو رجل يبلغ من العمر 31 عاما ، وتوفي يوم الاثنين الماضي. وقالت الوزارة إن هناك بالفعل اعتقالات مرتبطة بالقضية.

ويمكن شراء مخدر "نايس جاي" بشكل غير قانوني من الأكشاك في إسرائيل ويطلق عليه أيضا اسمي "مابسوتون" و "ماستولون"،بحسب المركز الإسرائيلي لمكافحة الإدمان.

وتسبب جميع هذه المخدرات مخاطر صحية.

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