موسكو: تصرفات الناتو بمنطقة القطب الشمالي قد تؤدي إلى صدام عسكري

قال سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية نيكولاي كورشونو، "إن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزيد من خطر اندلاع صراع في منطقة القطب الشمالي، وقد تؤدي إلى صدام عسكري".



وأوضح كورشونو -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد- أن التصريح الأخير للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج يظهر أن الحلف يعتبر التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول التي لا توجد لها أراضي في منطقة القطب الشمالي، مثل الصين، تهديدا لأمنه؛ لزيادة تواجده في المنطقة.



وأشار إلى أن روسيا تشعر بالقلق بسبب الزيادة الكبيرة في نشاط الناتو بمنطقة القطب الشمالي، بما في ذلك الدول غير الإقليمية من أعضاء الحلف، مثل بريطانيا.. لافتا إلى أن روسيا بصفتها أكبر دولة في منطقة القطب الشمالي تنفذ مهام واسعة لصالح تطوير هذه المنطقة وتعمل وستعمل ما بوسعها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.