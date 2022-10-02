مقتل 129 شخصا في أحداث شغب بمباراة لكرة القدم بالدوري الإندونيسي

لقي ما لا يقل عن 129 شخصا حتفهم بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض أحداث شغب أعقبت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي في مقاطعة جاوة الشرقية، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم الأحد.



وقال قائد شرطة المقاطعة، نيكو أفينتا، إن معظم الضحايا لاقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا منافسه في جاوة الشرقية ليلة السبت.



وتابع أفينتا خلال مؤتمر صحفي قائلا "نأسف ونشجب المأساة".



وأضاف "اقترحنا أن يحضر المباراة جماهير أريما فقط" في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى بالبلاد.



وأوضح أفينتا أن ضابطي شرطة كانا من بين القتلى.



وذكر ويدجانتو ويدجويو مسؤول الصحة في مالانج أن عدد القتلى بلغ 129 شخصا، وذلك بناء على المعلومات التي تم جمعها من المستشفيات في المدينة.



وقال "سنخصص مركز اتصال لتوفير المعلومات للعائلات التي تبحث عن أحبائها".



وأعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في أعقاب الحادث تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة أسبوع ، مشيرا إلى إن نادي أريما لن يستضيف أي مباريات أخرى في بقية الموسم.



وذكر الاتحاد الاندونيسي في بيان أنه تم تشكيل فريق للتحقيق في الحادث.



وقال محمد إرياوان رئيس الاتحاد الاندونيسي لكرة القدم "نأسف لما قام به مشجعو فريق أريما في استاد كانجوروهان".



وأضاف "نقدم تعازينا والاعتذار لذوي الضحايا وكافة الأطراف على الحادث".