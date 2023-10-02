وزير التموين: مصر جاذبة لتكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر جاذبة لأنْ تكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه لا يُشترط على المورّد أن يُنشئ صوامع جديدة، لكن الصوامع متاحة في البلاد، بحيث يعمل المورد على القمح الخاص به سواء كان للدولة أو لدول أخرى.

وأوضح أن هذا المشروع قيد الدراسة حاليا، بالتنسيق مع بعض الدول.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.