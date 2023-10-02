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الرئيس السيسى: الزيادة السكانية لها بعد خطير جدا فى الاستقرار

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 2:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 2:58 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية لها بعد خطير جدا في تحقيق الاستقرار.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، أن المواطن سيعرف تأثير ذلك إذا وجد سعر المياه مرتفعا أو حال عجزت الدولة عن توفيرها.

وتابع: «في الحالة دي.. بعد ما كانت مصر بتوفر مياه شرب نقية من 40 أو 50 سنة مش قادرة توفر مياه شرب نقية بعد 30 سنة.. طاب وبعدين؟.. الناس هتتحرك.. بس محدش يعرف علشان إحنا مش بنتكلم كتير».

واستكمل: «بنتكلم في المكاتب وفي مجلس الوزراء وحتى في الحوارات اللي بتتم بيننا وبين بعض ومش بتطلع للنور للناس علشان نشكل بيها رأي عام فاهم واعي إن اللي إحنا ماشين فيه ده آخره مش كويس».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

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