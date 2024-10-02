 إسرائيل تقر بتضرر عدة قواعد جوية في هجوم إيران الصاروخي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تقر بتضرر عدة قواعد جوية في هجوم إيران الصاروخي

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 4:51 م

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني على الدولة العبرية، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران.

وغداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، قال جيش الاحتلال"تضررت عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، ولا يوجد ضرر كبير في البنية التحتية".


وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي "على عكس المزاعم الإيرانية -لم يتم إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.


وألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان بعد تصاعد الصراع، وأشار العديد منها إلى أن استئناف الرحلات لن يحدث قبل منتصف أكتوبر على الأقل وفقا للوضع الأمني.

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