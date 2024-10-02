الحوثي تعلن استهداف مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بـ3 صواريخ مجنحة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بثلاثة صواريخ مجنحة نوع «قدس5».

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن «الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية».

وأكد «استعداد الحوثي للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي، انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد».

ونوه أن «استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي، يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار».

ولفت إلى أن «الجماعة لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان».