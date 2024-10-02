والز وفانس يتجادلان حول وجود أمريكا في الشرق الأوسط خلال أول مناظرة بينهما

التقى تيم والز مرشح الديمقراطيين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، ومنافسه الجمهوري جيمس ديفيد (جيه دي) فانس، في أول مناظرة انتخابية بينهما، فيما راقب مرشحا الرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب، المناظرة عن كثب، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقال والز إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التواجد في الشرق الأوسط، وأضاف أنه يدعم الاستمرار في الوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الوكلاء المدعومين من إيران، ولم يجب بشكل مباشر عندما سُئل عن موقفه من دعم ضربة استباقية من قبل إسرائيل لإيران.

وفي المقابل، أجاب فانس بأن الأمر متروك للإسرائيليين بشأن "ما يعتقدون أنهم بحاجة إلى القيام به للحفاظ على أمن بلادهم"، وأضاف: "يجب أن ندعم حلفاءنا أينما كانوا عندما يقاتلون الأشرار".

وقال فانس: "إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فسوف يصبح الحلم الأمريكي قابلاً للتحقيق مرة أخرى".

وأغلق المذيعون الميكروفونات لأول مرة خلال المناظرة بسبب الجدال بين فانس و والز حول برنامج يسمح للمهاجرين من هايتي بالتواجد في أمريكا بشكل قانوني، حيث رفض فانس البرنامج، وبينما حاول المذيعون الانتقال إلى السؤال التالي حاول والز الحديث، فأغلقوا الميكروفونات.