البنك المركزي: إجراء معاملات عبر «إنستا باي» بقيمة تتجاوز 565 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد المعاملات عبر تطبيق “انستا باي” إلى ما أكثر عن 93 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2024 بإجمالي قيم تتخطى 565 مليار جنيه.

وقال البنك المركزي إن وصول عدد البنوك التي تم ربطها على شبكة المدفوعات اللحظية «انستا باي» وصل إلى 34 بنكا من إجمالي 35 بنكأ على المنظومة حتى مارس 2024.

وتقدم شبكة المدفوعات اللحظية خدمات عديدة منها ربط حسابات العميل لدي البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد، والتحويل اللحظي بين مختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، وطلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة، والاستعلام عن الرصيد، والاستعلام عن كشف الحساب المختصر، خدمات التبرعات، وخدمات دفع الفواتير وشحن الرصيد.

وتعد “انستا باي” هي منظومة وطنية لتنفيذ التحويلات اللحظية وربط كافة البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وتعتبر واحدة من أهم الإنجازات التقنية التي تقوم أو بخدمة البنية التحتية للتكنولوجيا المالية حيث أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، وقد تم الإطلاق الفعلي للمنظومة في 22 مارس 2022.