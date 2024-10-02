«ودارت الأيام» يشارك في مسابقة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يشارك العرض المصري "ودارت الأيام" إخراج فادي فوكيه، ضمن العروض المشاركة في المسابقة العامة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورتها السابعة، والمستمرة حتى السبت المقبل.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وتم عرضه على مسرح المركز عقب حفل افتتاح المهرجان، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة.

مونودراما "ودارت الأيام" بطولة الفنانة وفاء الحكيم، وتأليف أمل فوزي، وإخراج فادي فوكيه، ويدور حول امرأة تكتشف خيانة زوجها لها بعد وفاته، وأنه تزوج عليها منذ 10 سنوات، ويستعرض العرض القهر الذي تتعرض له المرأة نفسيًّا ومجتمعيًّا.

وبنى مخرج العرض فادي فوكيه رؤيته على جملة كانت مكتوبة في النص أن بطلة العرض تحب أغاني أم كلثوم، واختار أن تكون كلمات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم هي لسان حال الشخصية، وأن يكون الخط الدرامي الخاص بأغاني أم كلثوم هو مرافق لأحداث الشخصية.

وأكد مخرج العرض لـ"الشروق"، أنه لم يقصد فقط استعراض القهر الذكوري للمرأة فقط، وإنما حاول من خلال أحداث العرض أن يستعرض من خلال الشخصية التي تلعبها الفنانة وفاء الحكيم، قهر المجتمع والأسرة للمرأة، وقهرها هي لنفسها أحيانًا كنوع من الاستحمال أو التكيف.