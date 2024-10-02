شوبير: أزمة في الإسماعيلي بسبب شوقي غريب

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فجر أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود أزمة حول تولي شوقي غريب المسئولية الفنية لفريق الإسماعيلي، ورفض اللجنة الأولمبية المصرية اعتماد عقد غريب.

قال أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" حاجة غريبة جدا تحدث في النادي الإسماعيلي الآن، شوقي غريب وصل لتوقيع العقود وتولي التدريب، لم يجد أحدا في انتظاره سوى كابتن محمود جابر".

أضاف شوبير:" هناك خلاف حاد داخل المجلس بعد الانقسام الشديد داخله ورفض اللجنة الأولمبية اعتماد جلسة تعيين شوقي مدربا للفريق".

أتم شوبير:" جماهير الإسماعيلي غاضبه جدا .. المجلس قد يعقد جلسه اليوم لاتخاذ القرار النهائي".

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي خلال الأيام الماضية تولي شوقي غريب المسئولية الفنية للفريق خلفا لإيهاب جلال.

جدير بالذكر أن شوقي غريب قد حضر مباراة الإسماعيلي وسموحة مواليد 2005 من المدرجات، استعدادا لبدء رحلته مع الدراويش.