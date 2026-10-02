البرازيل: لولا وبولسونارو يقاطعان مناظرة تلفزيونية قبل انتخابات الأحد

رفض الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ومرشح المعارضة فلافيو بولسونارو مناظرة تلفزيونية مقررة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حرمت 158 مليون ناخب من مشاهدة المواجهة بينهما.

وكانت مناظرة نظمتها شبكة تلفزيون تي في جلوبو، الأكثر انتشارا في البلاد، مقررة مساء الخميس وكانت توفر الفرصة الأخيرة للمرشحين المتصدرين للرئاسة للمواجهة قبل فتح مراكز الاقتراع بعد غد الأحد.

ويمثل الإلغاء المرة الأولى منذ 20 عاما التي يرفض فيها أبرز المرشحين في البرازيل أي مواجهة علنية. وقامت مؤسسات إعلامية أخرى ومجموعات أعمال بتنظيم مناظرات مع مرشحين آخرين منذ 23 أغسطس/آب الماضي.

وقال لولا يوم الأربعاء إنه لن يحضر مناظرة تي في جلوبو التي كان من المقرر أن تضم بولسونارو ومرشحين اثنين آخرين. وقبل ساعات من بدء الحدث في ريو دي جانيرو، انسحب بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، أيضا.

وقالت الشبكة في بيان إن المناظرة ألغيت لأن قرارين ، أحدهما من المحكمة الانتخابية في البلاد والآخر من المحكمة العليا البرازيلية، تسببا في حالة من "عدم اليقين القانوني" بشأن الحدث.

وأمر القرار الأول شبكة تي في جلوبو بإزالة مقعد فارغ كان مخصصا للرئيس لولا، الذي كان سيكون محط أسئلة من منافسيه الحاضرين. وأجبر القرار الثاني شبكة التلفزيون على دعوة المرشح رينان سانتوس، وهو ناقد للرئيس وأبرز مرشحي المعارضة.

ويقول المحللون إن لولا وبولسونارو اتبعا استراتيجية تجنب المواجهات المباشرة على المسرح قبل الجولة الأولى من التصويت. ومن المرجح أن يتواجها خلال الأسابيع الثلاثة التي تسبق جولة الإعادة في 25 أكتوبر/تشرين الأول إذا كانت هناك جولة إعادة.