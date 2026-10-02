سكرتير عام البحيرة عن عبور تلاميذ على ماسورة صرف: بدء تنفيذ معدية الأسبوع المقبل لحين إصلاح كوبري جبارس

قال اللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، عن عبور تلاميذ معهد عبد الواحد عيسى الأزهري الابتدائي على ماسورة صرف، نتيجة وجود مشكلة في كوبري جبارس، إن المحافظة تعاملت بشكل عاجل فور وصول الشكوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة حل الأزمة من خلال محاور عدة بالتوازي.

وأضاف "حمزة" عبر مداخلة هاتفية، على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، أن الكوبري مدرج ضمن خطة الإصلاح ورفع الكفاءة التابعة لوزارة الري والموارد المائية، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية على الكوبري، وتم التواصل مع الوزارة لاستعجال الانتهاء من التصميمات الخاصة بالكوبري والبدء في التنفيذ، كما تم التواصل مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتماد المالي بصورة عاجلة، وهو ما شهد استجابة سريعة.

وتابع أنه جرى إغلاق ماسورة الصرف محل الشكوى من الناحيتين، المدخل والمخرج، حفاظًا على أرواح الأطفال والعائلات، مع توفير وسيلة مواصلات آمنة ومنتظمة لتوصيل التلاميذ إلى مدارسهم والأهالي إلى وجهاتهم.

واستكمل أن هناك محورًا آخر يمثل حلًا سريعًا للأزمة، وهو البدء في تنفيذ معدية بديلة مع بداية الأسبوع المقبل، بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب وبمشاركة مجتمعية، وذلك لحين الانتهاء من الكوبري الأساسي.

وأكد أن المحافظة تعمل على رفع المعاناة عن أهالي المنطقة، متعهدًا بالانتهاء من الكوبري خلال فترة محدودة بمجرد الانتهاء من التصميمات، لافتًا إلى أن الاعتماد المالي أصبح متوفرًا.

ووجه عدد من أهالي قرية مطاوع عيسى بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، استغاثة للمسئولين، مطالبين بسرعة إعادة بناء كوبري جبارس، بعد توقف أعمال إنشائه، ما دفع التلاميذ إلى استخدام ماسورة للعبور للوصول إلى معهد عبد الواحد عيسى الأزهري الابتدائي.