أعضاء اللجنة الدستورية السورية يتفقون على مدونة السلوك للعمل وتشكيل لجنة مصغرة للصياغة

قال جير بيدرسن المبعوث الأممى الخاص لسوريا إن أعضاء اللجنة الموسعة، التى تضم 150 شخصا، اتفقوا وبعد يومين من الاجتماعات في جنيف على مدونة السلوك لعمل اللجنة، كما اتفقوا علي تشكيل المجموعة المصغرة التى تتكون من 45 عضوا والتي ستعنى بإعداد مسودة الدستور السوري المستقبلي.

وأشار المبعوث الأممي، خلال بيان صحفي الليلة في جنيف، إلى أن السوريين فى اللجنة الدستورية تحدثوا إلى بعضهم البعض فى الاجتماعات وخاضوا الكثير من المناقشات وفقا بحسب الأجندة المتفق عليها، وذكر أنه تم الاتفاق على أن تعمل المجموعة المصغرة لمدة أسبوع يليه اسبوعين للراحة وعودة للعمل.

ومن جانبه قال أحمد كزبرى رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية أن اجتماعات اليومين الماضيين كانت ايجابية كما كانت الأجواء، كذلك بين الاطراف وشدد على أن مهمة الوفد ليست مناقشة قضايا أو مسائل سياسية، كما أوضح أن العديد من المشاركين من أعضاء اللجنة الموسعة الذين تحدثوا بحاجة إلى قراءة الدستور السورى لعام 2012 خاصة وأن ما طالبوا به فى مداخلاتهم فيما يتعلق بالحريات وغيرها موجود بالفعل فى الدستور السورى وأكد كزبرى أن من لن يكون قريبا من الثوابت الوطنية السورية فلن يلتقى الوفد معه أو يقترب منه.

ولفت كزبرى إلى أن اللجنة الموسعة سوف تجتمع حين يكون لدى المجموعة المصغرة منتجا لعرضه ومناقشته.

وقال هادى البحرة رئيس وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة بعد الاجتماعات إن الاجتماعات كانت ايجابية وأبدى الاعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور السورى المستقبلي، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التى ستجتمع الاثنين، مشيرا إلى أنه لا توجد حدود لعمل اللجنة وأنها ستدرس كل الدساتير السورية وكل السياق الدستورى وستحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات الشعب السورى وأكد أنه لا توجد صيغة جاهزة ولكن مشاريع فقط.