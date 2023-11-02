شتاينمار يعرب عن عزمه تعميق علاقات ألمانيا الوثيقة مع الجزائر

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن عزمه على تعميق "العلاقات الوثيقة" مع الجزائر في العديد من المجالات.

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تلقى اليوم الخميس، رسالة من شتاينماير، هنأه فيها والشعب الجزائري، بمناسبة حلول الذكرى الـتاسعة والستين للثورة الجزائرية.

وكشفت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الألماني أعرب عن "عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين، في مجالات محورية أخرى، منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة".

وأضافت أن الرئيس الألماني "أبرز الدور الجزائري الهام الساعي إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وفي العالم أجمع، لا سيّما مع انتخابها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وعلى صعيد متصل، تلقى تبون اليوم، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنّأه فيها والشعب الجزائري، بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم، بحسب بيان آخر للرئاسة الجزائرية.