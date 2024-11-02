وزير الرياضة: مصر استضافت 400 بطولة دولية منذ 2019

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر استضافت 400 بطولة دولية وإفريقية وعربية منذ عام 2019.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، إلى ارتفاع معدل مصر في التنافسية العالمية خلال السنوات الست الماضية بفضل استضافة الأحداث الدولية والمنشآت الرياضية التي شهدت تطورا كبيرا جدًا.

وأوضح أن القاهرة والغردقة وشرم الشيخ تصنف ضمن 6 مدن عالمية مؤهلة لاستضافة الأحداث الدولية، وذلك وفقا لمعامل التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية منذ عام 2018 لتطوير قطاع الرياضة للتنمية والصحة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي ومراكز الشباب؛ بهدف معالجة المشكلات الصحية مثل السمنة والأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف ترسيخ مفهوم أن تصبح الرياضة أسلوب حياة، مشيرا إلى إطلاق مبادرات مثل «دراجتك صحتك»، وتطوير مراكز الشباب في القرى وإنشاء حمامات السباحة؛ وذلك لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة والتقليل من الأمراض.