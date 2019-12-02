انتهاء مهلة الكونجرس لترامب بشأن مشاركته في تحقيق بالتقصير دون رد علني

انتهت يوم الأحد مهلة حددها رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في جلسة استماع هذا الأسبوع، دون أن يصدر رد علني من الرئيس.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن النائب الديمقراطي المعارض ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر منح البيت الأبيض حتى السادسة من مساءً الأحد (2300 بتوقيت جرينتش) ليقول ما إذا كان ترامب أو محاميه سيشارك في جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، والتي سوف تبحث الأساس القانوني للتحقيق مع الرئيس.

وأوضحت بلومبرج أن البيت الأبيض يمكن أن يكون قد رد بشكل خاص.

وبدأ التحقيق بالتقصير في أيلول/سبتمبر، حيث زعم الديمقراطيون أن الرئيس أساء استخدام سلطة مكتبه بدفع أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن.

وتتوقف تلك القصة الطويلة أيضًا على ما إذا كان ترامب قد حجب مساعدات عسكرية لأوكرانيا في إطار حملة الضغط.

وبدأت جلسات الاستماع العلنية في مجلس النواب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ويصر ترامب على أنه لم يرتكب أي خطأ.