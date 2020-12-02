أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات استضافة مونديال 2022 عن تعاونها مع الاتحاد القطري لكرة القدم، وتجمع جالية جنوب أفريقيا في قطر، للمساعدة في إطلاق أول رابطة لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا في المنطقة.

ويأتي هذا بعد أيام من انطلاق العد التنازلي لآخر عامين على انطلاق فعاليات المونديال حيث تقام منافسات هذه النسخة من المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

كما يتزامن مع استضافة قطر لفعاليات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تمثل واحدة من الخطوات المهمة على طريق الاستعدادات تنظيميا قبل استضافة المونديال في ظل مشاركة العديد من الفرق من جنسيات مختلفة في منافسات تقام بشكل شبه يومي.

ويأتي الإعلان، عن مساعدة المنظمين في قطر في اتجاه إطلاق أول رابطة لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا في المنطقة، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، وتجمع جالية جنوب أفريقيا في قطر، لتأسيس أول رابطة في الشرق الأوسط لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا لكرة القدم للرجال والسيدات.

وحول المبادرة، أكدت فاطمة علي النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن إطلاق روابط المشجعين، مثل رابطة مشجعي جنوب أفريقيا، تمثل فرصة لعشاق كرة القدم في كافة دول العالم للتواصل مع الجمهور في قطر، والتعرف بشكل أوسع على استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وأضافت :"من المهم حشد الأفراد في مجتمع الجاليات في قطر وتشجيعهم على التعبير عن شغفهم بكرة القدم، لإثراء الأجواء الاحتفالية التي ستعم أنحاء البلاد في 2022، وضمان استمتاعهم وجميع الزوار المتوقع قدومهم إلى قطر بتجربة استثنائية".

وقال منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم :"يعكس اعتراف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم رسميا برابطة مشجعي منتخبات جنوب أفريقيا القاعدة الجماهيرية الواسعة لمنتخبات جنوب أفريقيا في قطر. ولا شك أن هذه الرابطة، وغيرها من روابط مشجعي المنتخبات الأخرى، ستسهم في إثراء التجربة الثقافية التي سيخوضها المشجعون في عام 2022."

وتجسد هذه المبادرة رؤية إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا، والرامية إلى تعزيز ثقافة كرة القدم في أوساط الجاليات في قطر على طريق الإعداد لاستضافة مونديال 2022، وإشراك أفرادها في رحلة منتخباتهم خلال منافسات المونديال بعد أقل من عامين، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة العليا المنظمة للمونديال.

وأعرب داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم عن ترحيبه بتأسيس الرابطة الجديدة لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا، مشيدا بهذه الخطوة في سبيل دعم المنتخبات الوطنية.

وقال جوردان: "نبذل قصارى جهدنا ليتمكن منتخبنا الوطني من حجز مقعده وسط المنتخبات التي ستشارك في مونديال 2022، وتقديم أفضل أداء خلال المنافسات".

ويتولى إدارة رابطة المشجعين الجديدة ممثلون عن الجالية الجنوب أفريقية في قطر، من بينهم سمانثا أبراهام وبراد هابانا وزولاني هولوميسا وبرنارد لودج. وترحب الرابطة بانضمام جميع أبناء جنوب أفريقيا المقيمين في قطر والشرق الأوسط، للإسهام في إلقاء مزيد من الضوء على مونديال 2022.