قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تفقد خلال زيارتها اليوم إلى محافظة كفر الشيخ، دور الإيواء والأيتام، في إطار تبني الوزارة لرؤية تطوير مؤسسات الرعاية.

وأشادت خلال تصريحات خاصة لبرنامج «أخبار ten» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، بمستوى دار حضانة الأطفال، والقائمين عليها في محافظة كفر الشيخ، مشيرة إلى أنها تفقدت خلال زيارتها جمعية الهلال الأحمر، لمتابعة الخدمات التي تقدمها من غسيل الكلوي وإعانة للأطفال المبتسرين.

وأضافت أن الزيارة شهدت مناقشات حول فرص التعاون لتطوير الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر مع أطبائها وبعض المواطنين، فضلًا عن بحث فرص التمكين الاقتصادي لكثير من الأنشطة الإنتاجية في محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت أن الوزارة من خلال برنامج «فرصة» وبالتعاون مع القطاع الخاص، تشجع المشروعات الجماعية، مع توفير فرص تسويق محلية وخارجية لها، مضيفة أنها يتم بحث سُبل تعاون مشتركة مع وزارة الزراعة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني.

وأشارت إلى دعم برنامج «فرصة» ل 620 أسرة من خلال مشروعات تربية الدواجن، موضحة أن الوزارة تتيح خدمات لهذه الأسر كوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة، للإرتقاء بالدور الإنتاجي للسيدات، وضبط النمو السكاني.

وذكرت أن الزيارة شهدت حوار مع صيادين محافظة كفر الشيخ لتقديم الدعم لهم، التي تمثل نحو 40% من الإنتاج السمكي بالجمهورية، لافتة إلى شمول صغار الصيادين والصيادات في استراتيجية العمالة غير المنتظمة.

ولفتت إلى الدعم المقدم من الوزارة من خلال المبادرة الرئاسية «برا أمان»، بتوفير بدل وقاية وأدوات الصيد المختلفة، متابعة: «أن الوزارة في محاولة بناء شراكة جديدة مع الصيادين وكل الحرفيين لتسجيل انفسهم رسميًا في التأمينات ليحصلوا على مزاياه».

وتابعت أنها خلال زيارتها تفقدت أحد المعارض للمنتجات الحرفية في إطار المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» التي تساهم بدعم الصناعة في مراحلها الأولى وصولًا للمنتجات النهائية،

وتفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور، محافظ كفرالشيخ لدور الأيتام بمدينة كفرالشيخ، واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما يتعلق بمشروعات الوزارة التى يتم تنفيذها فى المحافظة.