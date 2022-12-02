البيت الأبيض يرحب بالتوافق الأوروبي على تحديد سقف لسعر النفط الروسي

رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بالتوافق الأوروبي بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل.

وأكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي، أن تحديد سقف سعر النفط الروسي سيكون له التأثير المطلوب لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الفوز وتمويل آلة الحرب الخاصة به، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وجاء اتفاق الاتحاد الأوروبي بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها في اللحظة الأخيرة لخفض سقف السعر، والذي اقترحت المفوضية الأوروبية أن يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 24 نوفمبر الماضي على محاولات الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي، قائلا "إنهم يحاول اتخاذ قرار من أجل القرار فقط، ومن أجل وضع علامة بجوار مهمة تحديد السقف"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.