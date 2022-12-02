 تونس تؤكد أهمية تنسيق جهود الدول العربية لإنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس تؤكد أهمية تنسيق جهود الدول العربية لإنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 10:08 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 10:08 م
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، أهمية دور الهيئة العربية للطاقة الذرية في تنسيق جهود الدول الأعضاء بها لإنتاج هذه الطاقة للأغراض السلمية ودعم العمل العلمي العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي، مع المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي، الذي قدم للوزير لمحة عن برنامج عمل الهيئة للفترة القادمة، واستعرض مختلف مهامها وأنشطتها وشراكاتها.

وأكد الجانبان أهمية تطوير مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتحقيق الانتقال الطاقي وضمان الأمن المائي عبر تقنية تحلية المياه.

وأعرب الجرندي عن دعم بلاده لعمل الهيئة التي تتخذ من تونس مقرًا لها، واستعدادها لمزيد من التعاون معها باعتبارها مؤسسة عربية علمية رائدة.

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