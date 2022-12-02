ارتفاع عدد مصابي حادث تحطم ملاهي في نجع حمادى إلى 13 طفلا

ارتفع عدد الأطفال المصابين في حادث تحطم ملاهي بمجمع مصنع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، إلى 13 مصابا، وتم نقل 11 إلى مستشفى الألومنيوم واثنين إلى مستشفى نجع حمادى المركزى.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد كبير من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، كما انتقل إلى موقع الحادث عدد من القيادات التنفيذية والأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تحطم ملاهى بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إلى 13 طفلا سقطت عليهم إحدى الألعاب، وتم نقل 11 مصابا إلى مستشفى الألومنيوم و2 إلى مستشفى نجع حمادى المركزى.

وتبين إصابة كل من "نورهان السيد الشريف 30 سنة، وناصر محمد أحمد عسران وإسلام صلاح وحجازى مغربى 12 سنة، وعبد الرحمن مصطفى 15 سنة، ومريم مهران، ونورا أبو المجد ودينا سيد أبو الحمد وأسماء رحيم ومروة عبد الرازق وإسراء السيد".