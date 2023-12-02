استشهاد 200 فلسطيني خلال 24 ساعة من هجمات إسرائيل على غزة بعد انهيار الهدنة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 200 فلسطيني خلال ال24 ساعة الماضية من هجمات إسرائيل، بعد انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان، إن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ صباح أمس الجمعة إلى 200 والجرحى إلى 589 آخرين.



وشهد صباح أمس انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعا بعد خلافات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الدفعات الجديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن إسرائيل شنت هجمات ليلية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط تركيز على الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس.



وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ التحضير على ما يبدو لغزو بري يستهدف شرق خان يونس وقد كثف إسقاط منشورات تحذر السكان فيها بالإخلاء "حفاظا على سلامتهم".



في سياق آخر ، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية أبلغت المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع ‫غزة حتى إشعار آخر.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تواصل "حرب الإبادة" التي خلفت حتى الآن أكثر من 15 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من أربعة آلاف امرأة.



وذكر المكتب الإعلامي أنه لا يزال قرابة 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، إضافة إلى قرابة 37 ألف إصابة.



وأشار إلى "توقف عجلة الحياة تماماً في قطاع غزة والمرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها وبشكل غير مسبوق".



وأكد أن ما يصل من مساعدات إنسانية لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، محذرا من أن سكان غزة "يتعرضون إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة، وهو ما ينذر بوقوع مجاعة كبرى بالتزامن مع النقص الحاد في الغذاء والخبز والماء".