سميحة أيوب: مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ثقافي تنويري وليس للتعري

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قالت الفنانة سميحة أيوب الرئيسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إنّ المهرجان يمثل ابنا لها وُلد على يديها.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «ten»، عُرضت مساء الجمعة، أنها تبنت فكرة المهرجان منذ البداية وشجّعت الفنان والمخرج مازن الغرباوي على تنفيذه، ونصحت وزارة الثقافة بتبنيه.

وتابعت: «الناس واخدة على إن مهرجان يعني فساتين وستات اللي تعري أكتر تبقى أحلى أكتر.. إحنا مهرجاننا يناقش الإنسان وهو مهرجان تنويري يصيغ وجدان المواطن المصري».

وأشارت إلى أنّ المهرجان ينمو ويتطور وهو يعقد دورته الثامنة (اختُتمت الخميس)، موضحة أنّ المهرجان يستضيف فرقا من سائر دول العالم التي تطلع على الثقافة المصرية.

ولفتت إلى أنّ المهرجان يُنظّم الكثير من الورش الفنية، ويُحدث حالة كبيرة من التوعية الفنية، مؤكدة أنها تحرص دائما على تبني مثل هذه الأفكار البناءة.

والخميس، اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي يرأسه المخرج مازن الغرباوي.

وفي حفل الختام، كرم المهرجان ستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، بينهم من مصر الدكتور عمرو دوارة ، والفنان محمد فهيم الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة.

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