الكويت تستضيف فعاليات حول العمل الإنساني العالمي بالتعاون مع الأمم المتحدة

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بمناسبة إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2025، ستستضيف وزارة الخارجية الكويتيه، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فعالية الأربعاء المقبل.

وتمثل اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي بمثابة استعراض عام يصدر بشكل سنوي، حيث يوضح الاتجاهات والاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، والخطط المشتركة بين الوكالات للاستجابة للأزمات.

وتتضمن اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي ملخصاً للتمويل الإنساني اللازم لتنفيذ الخطط خلال العام المقبل.

وستقام الفعالية في الكويت تحت رعاية عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، في مقر الوزارة، وسيتم بثها مباشرة على شبكة الأمم المتحدة UN WebTV.

وتعد الفعالية في الكويت واحدة من ثلاث فعاليات تقام خلال اليوم - والفعاليتان الأخريان تقامان في جنيف ونيروبي.

وسوف تشمل الفعاليات كلمة السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير خارجية الكويت، و جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وسوف يتناول أعضاء حلقة النقاش رفيعة المستوى، الدور الحاسم للدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدة الفعالة والمنسقة، كما سيسلط المشاركون الضوء على الحاجة الملحة إلى تمويل أكبر لسد الفجوة المتزايدة في النداءات الإنسانية، فضلاً عن أهمية العمل القائم على المبادئ لا سيما في إطار التطور المضطرد في المشهد الجيوسياسي.

ويشمل أعضاء حلقة النقاش متحدثين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووزارة الخارجية الألمانية، وبرنامج الأغذية العالمي، وجمعية أمل الدولية.