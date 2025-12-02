إسرائيل تعلن إغلاق مقار اتحاد لجان العمل الزراعي بالضفة

• بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين..

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إغلاق مقار اتحاد لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان: "صادرنا معدات وأغلقنا مقارّ اتحاد لجان العمل الزراعي المرتبط بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله (وسط) والخليل (جنوب)".

ولفت إلى أن عملية الاقتحام والاغلاق تمت مساء يوم أمس الاثنين.

وأشار الجيش إلى أن قواته اعتقلت 8 فلسطينيين خلال الاقتحام، واستدعت 14 آخرين للتحقيق، لافتا إلى مصادرة مواد وصفها بـ"التحريضية"، دون الكشف طبيعتها.

وأضاف أن قواته صادرت "معدات وأموالًا بقيمة نحو 700 ألف شيكل (215 ألف دولار)"، زاعما أن الخطوة تأتي ضمن ما وصفه "جهود إحباط تمويل الإرهاب"، وفق تعبيره.

وتابع: "بعد ذلك، قامت القوات بإغلاق كامل للأبواب الرئيسية في مباني مقرّ المنظمة، التي ترتبط بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وزعم الجيش أن "المنظمة التي تقدّم نفسها كجهة تعمل في مجال الزراعة، تعمل فعليًا كذراع تنظيمية لتنظيم الجبهة الشعبية، وتشارك في التحريض، وتجنيد وتحويل الأموال لتمويل عمليات تحت إطار التنظيم".

وأشار كذلك إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي صُنّف عام 2021 كـ"منظمة إرهابية" في إسرائيل بدعوى ارتباطه بالجبهة الشعبية، وهو ما استُخدم لتبرير قرار إخراجه عن القانون.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوقا في هجمات الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفًا، وفق معطيات رسمية