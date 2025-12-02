شهيدان بقصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون مساء يوم الثلاثاء، بقصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط شارع السكة بحي الزيتون.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرق المدينة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 5 بعد استشهاد صحفي وإصابة آخر بقصف إسرائيلي في وسط مدينة خانيونس جنوبي القطاع، إضافة لاستشهاد مواطن بقصف في حي الزيتون.

ويأتي ذلك ضمن خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.