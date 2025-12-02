أمريكا: ثلوج في الشمال الشرقي وطقس سيئ في الغرب الأوسط بعد عيد الشكر

تسبب الجليد الأسود وهطول الثلوج والضباب في إزعاج المسافرين بعد العطلة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة اليوم الاثنين بينما استعد الشمال الشرقي لأول عاصفة ثلجية كبرى هذا الموسم.

وهطلت ثلوج بلغ ارتفاعها 8 بوصات (32ر20 سنتيمترا) في مطار شيكاغو أوهير الدولي في نهاية الأسبوع، لتسجل رقما قياسيا لأكبر هطول يومي للثلوج خلال شهر نوفمبر في المطار، وفقا لخدمة الطقس الوطنية. وكان الرقم القياسي السابق قد تم تسجيله في عام 1951 .

كما تم إلغاء نحو 300 رحلة من وإلى مطار أوهير حتى مساء الأحد، بينما تأخرت نحو 1600 رحلة أخرى، وفقا لموقع تعقب الرحلات الجوية "فلايت أوير". وتم إلغاء أو إرجاء عشرات الرحلات اليوم الاثنين، وكان من المتوقع أن تظل الحركة على الطرق خطيرة في بعض المناطق حتى مساء الاثنين.

وفي شمال شرق الولايات المتحدة، كان من المتوقع أن تهطل ثلوج تصل إلى 10 بوصات (4ر25 سنتيمترا) في بعض المناطق في نيو انجلاند. وحذر خبراء الأرصاد من أن عاصفة قوية وربما تكون ثلجية تتجه إلى المنطقة وقد تتسبب في إغراق بعض الإجزاء من الولايات الست في المنطقة فضلا عن تراكم الثلوج في أجزاء أخرى.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف شتوية وطقس شتوي في ولايات ماساتشوستس ونيوهامبشير وفيرمونت ومين.