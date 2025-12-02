قالت هيئة بحرية تركية، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي كانت تبحر من روسيا إلى جورجيا محملة بزيت دوار الشمس أفادت بتعرضها لهجوم قبالة السواحل التركية لكن أفراد طاقمها البالغ عددهم 13 لم يصابوا بأذى.

وذكرت إدارة الشئون البحرية عبر منصة "إكس" أن الناقلة (ميدفولجا-2) أبلغت عن تعرضها لهجوم على بُعد 80 ميلا قبالة السواحل التركية، لكنها لم تطلب مساعدة وتواصل الإبحار باتجاه ميناء سينوب التركي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم تقدم تفاصيل إضافية، لكن قناة "إن.تي.في" التلفزيونية قالت إن الهجوم تم بطائرة بدون طيار انتحارية.

وردا على سؤال حول الهجوم الأخير، قال مسئول تركي: "تم نقل الرسائل الضرورية إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الأوكرانية"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

واستهدفت البحرية الأوكرانية بزوارق مسيرة، يوم الجمعة، ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود في أثناء إبحارهما إلى ميناء روسي لتحميل نفط متجه إلى أسواق خارجية، مع محاولة كييف لإرباك قطاع الطاقة الروسي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة، موجها تحذيرا إلى "جميع الأطراف ذات الصلة".