وزير الخارجية الألماني: مصر شريكنا الاستراتيجي في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن العلاقات بين مصر وبلاده ممتازة وتشهد مساحة مستمرة للتحسين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في برلين، أن هناك رغبة في الاستفادة من تنامي فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح أنه يجب تكثيف التعاون في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر يمكن زيادته.

ولفت إلى أن ألمانيا تهدف إلى أن تكون أكبر مستثمر أوروبي في مصر، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من السياح الألمان يزورون مصر كما أن هناك فرصة لزيادة هذا العدد أكثر.

وشدد على أن مصر شريك استراتيجي لألمانيا في الشرق الأوسط، ووسيط في غاية الأهمية في النزاع القائم (في غزة)، كما أن مصر بوابة ألمانيا نحو إفريقيا.

وأكد أن مصر لديها دور مهم للغاية في القارة الإفريقية التي تملك بدورها دورًا شديد الأهمية في المستقبل.

ونوه بأن تطور إفريقيا بشكل إيجابي أمر مفيد لألمانيا، والعكس أيضًا صحيح، مشددا على أهمية دور مصر المحوري بموقعها الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة.