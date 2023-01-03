 سوناك يعد بدعم طويل الأمد لأوكرانيا بعد هجمات الطائرات بدون طيار - بوابة الشروق
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سوناك يعد بدعم طويل الأمد لأوكرانيا بعد هجمات الطائرات بدون طيار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 7:47 م

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن سوناك أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بوسعه الاعتماد على بريطانيا في الحصول على دعم طويل المدى عقب هجمات بطائرات بدون طيار تعرضت لها الجمهورية السوفيتية السابقة في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان صدر عقب اتصال بين الزعيمين في وقت سابق من اليوم "بحث الزعيمان هجمات الطائرات بدون طيار المقيتة على أوكرانيا في الأيام الماضية"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث "قال رئيس الوزراء إن بوسع أوكرانيا الاعتماد على المملكة المتحدة في مواصلة دعمها على المدى الطويل، مثلما أظهرت عملية إرسال أكثر من ألف صاروخ مضاد للطائرات في الآونة الأخيرة".

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