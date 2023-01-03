شرطة برلين تلقي القبض على 145 شخصا في أحداث الشغب ليلة رأس السنة

نشرت الشرطة الألمانية مزيدا من المعلومات حول مشتبه بهم في أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة برلين ليلة رأس السنة.



وأوضح متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الثلاثاء أنه تم إلقاء القبض على 145 شخصا لفترة مؤقتة على خلفية أحداث الشغب، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء الأشخاص من الرجال، وأكدت بذلك تقارير إعلامية.



وأضاف المتحدث أن كل المشتبه بهم تم الإفراج عنهم بعد إنهاء كل الإجراءات الشرطية.



وذكر المتحدث أن عدد جنسيات المشتبه بهم وصل إلى 18 جنسية مختلفة، منهم 45 شخصا يحملون الجنسية الألمانية، و27 شخصا يحملون الجنسية الأفغانية و21 شخصا يحملون الجنسية السورية.



وكانت الشرطة أعلنت بالأساس أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بلغ 159 شخصا، وقال المتحدث إنه كان هناك إحصاء مزدوج مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الأعداد باعتبارها مؤقتة.



وذكر المتحدث أن إجمالي عدد الإجراءات الجنائية والإدارية التي تم الشروع فيها بسبب أحداث الشغب وصل إلى 355 إجراء، وقالت إن السلطات تحقق في هذه الإجراءات في تهم من بينها تكدير السلم العام وتعديات ومقاومة سلطات إنفاذ القانون وأطقم الإنقاذ وإلحاق إصابات بدنية خطيرة وتفجير مواد متفجرة.