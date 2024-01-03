قالت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، إنها تعرضت لموجة انتقاد قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اختلاف آرائها الوطنية تجاه الأزمة السورية.

وأوضحت خلال حوار خاص لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أنها لم تنضم لأي حزب سياسي سوري، بل هي مواطنة عادية، منوهة بأن تبني أي رأي مخالف سواء ديني أو سياسي أو اجتماعي، يعرض صاحبه للأذى هو أو عائلته أو أبنائه.

وذكرت أن أبناءها تعرضوا لمحاولة اختطاف أكثر من مرة، وكذلك محاولة اغتيالها في سوريا ومرة أخرى بالسودان، موضحة أنها خلال وجودها بحفل تكريم في حديقة عامة لاحظت حركة غريبة بالمكان وغير معتادة، وقبل صعودها على المسرح أخبرها رجال الأمن بوجود عدد من الشباب السوري يحاولون اغتيالها.

وأشارت إلى أن هؤلاء الشباب على خلاف معها في الرأي، في حين أن شخصا آخر سوري حاول حمايتها ولم يوافق على المشاركة في هذه العملية، على الرغم من أنه على خلاف أيضا معها في الرأي، مشددة على أنها ليست على خلاف مع بعض الفنانين السوريين، ولكن ما بينهم هو مجرد اختلاف في الرأي.