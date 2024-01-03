 الحكومة اليمنية: تأجيل مفاوضات الأسرى مع الحوثيين إلى أجل غير مسمى - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يناير 2024 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الحكومة اليمنية: تأجيل مفاوضات الأسرى مع الحوثيين إلى أجل غير مسمى

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 10:38 م

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الأربعاء، تأجيل مفاوضات الأسرى مع الحوثيين إلى أجل غير مسمى.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى ماجد فضائل، في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا،" تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى، بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع".

وأضاف فضائل أن هذا التأجيل جاء" بعد أن أعاقت الجماعة انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا، استمرارا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيًا وإعلاميًا".

ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة الحوثي بخصوص تأجيل هذه المفاوضات.

وسبق أن نجحت عدة صفقات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة والحوثيين، خلال السنوات الماضية، بينها الإفراج عن 900 أسير من الجانبين في أبريل الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك