الحكومة اليمنية: تأجيل مفاوضات الأسرى مع الحوثيين إلى أجل غير مسمى

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الأربعاء، تأجيل مفاوضات الأسرى مع الحوثيين إلى أجل غير مسمى.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى ماجد فضائل، في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا،" تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى، بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع".

وأضاف فضائل أن هذا التأجيل جاء" بعد أن أعاقت الجماعة انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا، استمرارا للممارسات التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيًا وإعلاميًا".

ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة الحوثي بخصوص تأجيل هذه المفاوضات.

وسبق أن نجحت عدة صفقات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة والحوثيين، خلال السنوات الماضية، بينها الإفراج عن 900 أسير من الجانبين في أبريل الماضي.