المفتي: النبي كرّم مريم ابنة عمران بتقديمها على نسائه وأمهات المؤمنين

بيّن الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، تقدير الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة مريم ابنة عمران عليها السلام، مستشهدًا بالسنة النبوية القرآن الكريم.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «إذا كان المسيح عليه السلام قد نال مكانة مرموقة، وعُرف بالتقدير والتبجيل والاحترام، فهذه النظرة التي تحدث عنها النبي عليه السلام في الحديث النبوي: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد».

وأضاف: «أمام هذا الحديث النبوي الشريف، لا بد أن نستشعر هذه النظرة المكسوة بمزيد من الإجلال والاحترام، وإلا فلماذا قُدمت على نساء النبي عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين؟ الحديث يؤكد هذه النظرة المنصفة الموضوعية التي تقوم على الود والمحبة والاحترام والإنصاف».

وأشار إلى أن هذه النظرة النبوية منبثقة عن نص القرآن الكريم، من حديث طيب وواضح للغاية فيما يتعلق بالسيدة مريم المباركة، مستشهدا بقوله عز وجل: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها من روحنا».

وأوضح أن «هذا التقدير الذي نالته السيدة مريم من النبي عليه السلام لا غرابة فيه، فالقرآن الذي جاء به النبي، وأمر بتبليغه للناس، كان من بينه ما ينفي الشبهة، ويدفع التهمة، ويؤكد الطهر والعفاف، فقال الله تبارك وتعالى: «ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنخفنا فيه من روحنا»، وعندما وضعت سيدنا عيسى وواجهت أهلها وكانت تخاف من ذلك قال تعالى: «يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا».

وختم قائلا: «عندما يبرئ القرآن الكريم هذه السيدة الطاهرة العفيفة؛ فيؤكد نظرة مكسوة بمزيد من الاحترام والإجلال، عبّر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف».