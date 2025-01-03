نواب في الكنيست يطالبون كاتس بتدمير كافة مصادر الماء والغذاء والطاقة في قطاع غزة

طالب ثمانية نواب في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، بتدمير كافة مصادر الماء والغذاء والطاقة" في قطاع غزة".

ووقع على الرسالة التي وُجهت لـ"كاتس" أعضاء في ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن بالكنيست، زاعمين بأن عمليات جيش الاحتلال "لا تسمح بتحقيق أهداف الحرب التي وضعها المستوى السياسي".

ورغم جرائم جيش الاحتلال المتواصل في مختلف قطاع غزة، خاصة في شماله، فإن أعضاء الكنيست الموقعون على الرسالة اعتبروا الخطة التي ينفذها جيش الاحتلال لتهجير سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه "لا تنفذ بالشكل اللائق".

وطالبوا في رسالتهم، كاتس بإعادة النظر في خطط الحرب، وأنه بعد محاصرة شمال القطاع وتهجير سكانه جنوبا، على الجيش أن يدمر مصادر الطاقة والغذاء والمياه في المنطقة، وقتل أي أحد يتنقل في هذه المنطقة ولا يخرج رافعا راية بيضاء.

وتابعوا أنه "يجب العمل بهذا الشكل ليس في شمال القطاع فقط، وإنما في أي منطقة أخرى.