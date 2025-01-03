قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن ناديه سيمدد عقد المدافع هاري ماجواير حتى الموسم بعد القادم، إذ من المقرر أن ينتهي عقد المدافع مع "الشياطين الحمر" بنهاية الموسم الحالي.

وأكد أموريم قرار النادي في مؤتمر صحافي، قال فيه: "تحدثت مع ماجواير صباح اليوم وأخبرته أنه عليه أن يحسن أداءه على أرض الملعب لأننا في حاجة ماسة له".

وأضاف: "أيضًا يحتاج إلى التحسن كقائد، نحن نعلم جميعًا الموقف الذي نمر به الآن، لكننا نحتاج إليه كثيرًا في ذلك، لذلك سنفعل خيار التجديد له بكل سرور".

وانضم ماجواير، صاحب الـ 31 عامًا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من نادي ليستر سيتي في 2019، وكان قائداً للفريق قبل أن يخسر شارة القيادة للاعب البرتغالي برونو فيرنانديز.