سلوت: الأفضل في العالم؟ أرقام صلاح تتحدث عن نفسها

رد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على الأفضل بين اللاعبين في العالم، مشيرا إلى أن أرقام محمد صلاح، نجم الريدز تتحدث عن نفسها، ولا تقارن بـ فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج، ونقلته صحيفة «ليفربول ايكو»:" الأفضل في العالم؟ من الصعب مقارنة اللاعبين لكن فيرجيل فان دايك قدم موسما رائعا، لكن أرقام محمد صلاح لا تقارن بـ فان دايك لأنه مدافع".

أضاف المدرب الهولندي:" أرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها، رونالدو.. تحدثنا عنه، إذا نظرت فقط إلى الأرقام فهو لاعب رائع بالتأكيد".

ويقدم محمد صلاح واحدا من أفضل مواسمه مع ليفربول في الموسم الحالي 2024-2025، حيث يتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه إيرلينج هالاند.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 45 نقطة، ويتقى للريدز مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.