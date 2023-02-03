ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي اتحاد جدة لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) من أجل الطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يتضمن حق نادي الشارقة الإماراتي في الحصول على الشرط الجزائي المنصوص عليه بسبب تأخير الدفعات المالية لانتقال اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو إلى الاتحاد الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة لم تلتزم بسداد دفعتين في الموعد المحدد لهما من أصل ثلاث دفعات مستحقة للنادي الإماراتي، وتبلغ قيمة شراء عقد اللاعب نحو عشرة ملايين يورو، دفع منها الاتحاد الجزء الأول عند توقيع العقد الصيف قبل الماضي.

وكان نادي الشارقة قد وضع شرطا جزائيا في بنود الاتفاق في العقد، في حال تأخير الدفعات بمبلغ مليون يورو عن كل شهر تأخير.

وتابعت الصحيفة، أن اتحاد جدة سدد المبالغ المتأخرة بداية الموسم الجاري، لكن إدارة الشارقة ردت بخطاب تطلب فيه مبالغ الشرط الجزائي عن التأخير، مع مهلة لمدة أسبوع من أجل السداد، قبل أن يلجأ النادي الإماراتي إلى لجان (فيفا) القضائية، الأمر الذي نتج عنه صدور حكم لصالح الشارقة بإقرار الشرط الجزائي، ليطعن النادي السعودي في القرار أمام (كاس).

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع برصيد 31 نقطة في الدوري السعودي.