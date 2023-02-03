هيتينغا مديرا فنيا لأياكس الهولندي حتى نهاية الموسم

قرر نادي أياكس الهولندي، تصعيد المدرب جون هيتينجا لقيادة الفريق الأول بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان أياكس أقال المدرب ألفريد شرودر من تدريب الفريق قبل أسبوع بعد سبع مباريات غابت فيها الانتصارات عن الفريق، معادلا بهذا أطول سلسلة من المباريات بدون انتصارات للفريق على مدار تاريخه بالدوري الهولندي.

كان شرودر تولى مسؤولية الفريق في بداية الموسم الحالي، خلفا للمدرب إيريك تن هاج الذي رحل إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وتسبب غياب الانتصارات عن الفريق في هذه المباريات بقيادة شرودر إلى تراجع الفريق للمركز الخامس في جدول المسابقة، قبل أن يستعيد انتصاراته بالفوز على إكسلسيور 4 / 1 يوم الأحد الماضي في أول مباراة خاضها تحت قيادة هيتينجا الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت.

وقرر النادي اليوم تأكيد الثقة في هيتينجا مدرب فريق الشباب (تحت 23 عاما) بالنادي، ليقود الفريق الأول حتى نهاية الموسم.

ومنذ اعتزال هيتينجا، اللاعب السابق لأياكس وأتلتيكو مدريد الإسباني وإيفرتون الإنجليزي والمنتخب الهولندي، في 2016، تولى تدريب عدد من فرق الناشئين والشباب في نادي أياكس.

ويخوض هيتينجا أول مباراة له مع الفريق الأول بعد تصعيده لمنصب المدير الفني رسميا يوم الأحد المقبل، في ضيافة كامبور صاحب المركز قبل الأخير بجدول الدوري الهولندي.

وبرغم احتلاله المركز الرابع في جدول المسابقة حاليا، يقتصر الفارق الذي يفصل أياكس عن المتصدر فينورد على خمس نقاط فقط.