المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 2325 مجزرة منذ 7 أكتوبر

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب في بيانه، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2325 مجزرة، بعد مرور 120 يوما على حرب الإبادة الجماعية، أسفرت عن استشهاد وفقدان 34 ألفًا و238 شخصًا.

وأشار إلى وصول 27 ألفًا و238 شخصًا إلى المستشفيات؛ بينهم 12 ألف شهيد من الأطفال، و8190 من النساء، و339 من الأطقم الطبية، و46 من الدفاع المدني، و122 من الصحفيين.

ولفت إلى تسجيل 7 آلاف مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، قائلًا إن حرب الإبادة أدت إلى إصابة 66 ألفًا و452، بينهم 11 ألف جريح بحاجة إلى السفر للعلاج «إنقاذ حياة وخطيرة».

وذكر أن هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، بخلاف 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

وأضاف أن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، محذرًا من أن هناك 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وأفاد بأن الاحتلال اعتقل 99 شخصًا من الكوادر الصحية، إضافة إلى 10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، لافتًا إلى أن الحرب أدت إلى نزوح مليوني شخص داخل القطاع.