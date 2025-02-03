مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار داخل مجمع سكني شمال غرب موسكو

أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن شخصا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع «آليي باروسا» السكني الواقع شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

وقال متحدث خدمات الطوارئ في موسكو لوكالة «سبوتنيك»، إن شخصًا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في بهو مبنى مكون من 29 طابقا في مجمع «آليي باروسا» (الأشرعة القرمزية) السكني، في شارع أفياتسيونايا.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل في مكان الحادث.

بدورها، فتحت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، على خلفية الحادث قضية جنائية، قائلة إن الأمر يخضع لرقابة النيابة العامة.

وأضافت في بيان: «تتابع النيابة العامة تحديد ملابسات الحادث الذي وقع في المجمع السكني في شارع أفياتسيونايا. ويوجد المدعي العام للمنطقة الإدارية الشمالية الغربية، مكسيم كيسيليوف، في مكان الحادث. وقد بدأت التحقيقات في القضية الجنائية، وعلى هذا الأساس فإن الأمر يخضع لرقابة النيابة العامة».