الصحة الفلسطينية: 70 شهيدا منهم 10 أطفال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 70 شخصًا، منهم 10 أطفال، في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إلى استشهاد 38 شخصًا في جنين، و15 في طوباس، و6 بمدينة نابلس.

ولفتت إلى استشهاد 5 أشخاص في طولكرم، و3 في الخليل، فيما شهدت بيت لحم سقوط شهيدين، والقس شهيد واحد.

وقالت إن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 10، والشهيدات من النساء واحدة، والشهداء من المسنين 2.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس، خلال أيام متقاربة، مخلّفا 29 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوح قسري، وسط تدمير واسع للممتلكات، والبنية التحتية.