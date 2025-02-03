تقرير أرجنتيني: إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي

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كشف تقرير صحفي التشخصي الأولي لإصابة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري.

ليساندرو مارتينيز تعرض للإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس أمس، الأحد، والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-0، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة «Tyc» الأرجنتينية، فإن ليساندرو أصيب بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى وأن موسمه مع الشياطين الحمر انتهى.

وأضاف التقرير: «كانت الصور القادمة من إنجلترا بمثابة جرس إنذار، لكن لم يتم الإعلان عن الإصابة رسميًا إلا اليوم الاثنين، بعد خضوعه للفحوصات».

وتابع: «مما يعني أن لاعب مانشستر يونايتد سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وسيحتاج قرابة 8 أشهر للعودة مرة أخرى».

وكان المدرب البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد قال: «لقد حان الوقت لكي يساعده الجميع».