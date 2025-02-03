محافظ طولكرم عن العدوان الإسرائيلي: نشهد ما حدث في غزة بنفس الجرائم والأساليب

قال محافظ طولكرم اللواء عبدالله كميل، إن ما يحدث في المحافظة هو كارثة جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي كان يتم شنه بشكل مجنون على قطاع غزة ما أدى إلى تدمير القطاع واستشهاد أكثر من 50 ألف شخص، في حين كانت الأعين الإسرائيلية تركز على الضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع هذه المنطقة على أنها جزء من دولة الاحتلال، ما أدّى للحديث عن الضم والتهجير، لافتًا إلى أن الهجوم على شمال الضفة الغربية بدأ بجنين وامتد حاليًّا لمحافظة طولكرم.

ونوه بأن الجنود الإسرائيليين الذين عادوا من غزة يؤمنون أنهم لا يزالون في القطاع ويمارسون نفس الجرائم وبنفس الأساليب، مشددًا على أن الاحتلال لا يُبقي شيئًا إلا ويدمره.

وشدد على أن ما يحدث في طولكرم يندى له الجبين، واصفًا ما يحدث بأنه كابوس في ظل عمليات التدمير الشاملة وإجبار السكان على النزوح تحت تهديد السلاح وإنهاء كل سبل الحياة الآدمية عبر تدمير المنازل والمحال التجارية وشبكات الصرف الصحي والمياه والاتصالات والكهرباء.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تمارس عمليات تنكيل ضد الفلسطينيين في المخيم، معقبا: «نشعر ونرى أننا أمام جيش فاش لا أخلاق له».

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بمزيد من آلياتها تجاه مدينة ومخيم طولكرم، الذي تفرض عليه حصاراً مطبّقاً، وتنشر دورياتها الراجلة "المشاة" بشكل كثيف في كافة حاراته، كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على الأبنية العالية داخل المخيم ومحيطه، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

وتجبر قوات الاحتلال سكان المخيم على النزوح ومغادرة منازلهم والتوجه إلى المدينة تحت تهديد السلاح، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفها العدوان المتواصل على المخيم.