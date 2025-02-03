ربيع ياسين: الدكش صفقة مميزة للأهلي

أشاد ربيع ياسين، المدير الرياضي لنادي دلفي، بصفقة تعاقد الأهلي، مع اللاعب الشاب، مصطفى الدكش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال ربيع ياسين، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مصطفى الدكش، لاعب دلفي، انضم لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، بتوصية منه، بعد تألق اللاعب الشاب رفقة فريقه في دوري الدرجة الثانية.

أتم :" مصطفى الدكش، لاعب يمتلك إمكانيات جيدة، وكان مطلوبا في الاتحاد السكندري، وسيفيد الأهلي بشدة، وسيلعب مع فريق النادي الأهلي مواليد 2007، تمهيدًا لتصعيده إلى الفريق الأول، بعد تألقه مع دلفي، وأتمنى له التوفيق".