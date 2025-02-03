قالت منظمة أطباء بلا حدود أن نصف سكان السودان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ما يعادل (24.6 مليون شخص)، من بينهم 8.5 مليون شخص يواجهون حالة طوارئ أو حالة شبيهة بالمجاعة، وفقاً لأحدث تقرير لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل.

ودعت المنظمة الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي، المانحين الدوليين والأمم المتحدة والأطراف المتحاربة في السودان وحلفاءهم، أن يتحركوا لمنع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها بسبب سوء التغذية في السودان، حيث من المتوقع أن يتفاقم الوضع الكارثي بالفعل هذا العام.

وقال مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود ستيفان دويون، إن التعبئة الإنسانية والدبلوماسية القوية لتوصيل المساعدات كانت أقل بكثير من الاحتياجات، لافتا الى الحاجة إلى 2500 شاحنة مساعدات شهرياً، في حين عبر حوالي 1150 شاحنة فقط إلى دارفور في الأشهر الستة الماضية.

ووفقًا للمنظمة، تفاقمت أزمة سوء التغذية الناجمة عن الصراع؛ بسبب استمرار عرقلة المساعدات من قبل كلا الطرفين المتحاربين في السودان.

وحذرت الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، من أنه «لم يسبق في التاريخ أن واجه عدد كبير من الناس المجاعة كما هو الحال في السودان اليوم».



