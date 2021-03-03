القوات الأفغانية تفرض سيطرتها على أكبر مراكز قيادة حركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، فرض قوات الكوماندوز سيطرتها وإحكام قبضتها على أكبر مركز للقيادة والسيطرة لحركة طالبان في غارة شنتها على إقليم ننجرهار.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) المحلية اليوم /الأربعاء/ - أن قوات الكوماندوز نجحت في الاستيلاء على مركز القيادة والسيطرة التابع لحركة طالبان خلال عملية شنتها على إقليم ننجرهار الشرقي.

وأفادت الدفاع في بيانها، بأن طالبان استخدمت هذا المركز للسيطرة على "الأنشطة الإرهابية" في المناطق الشرقية من أفغانستان وتحديداً في إقليم ننجرهار.

وبحسب وزارة الدفاع، صادرت قوات الكوماندوز الأفغانية أسلحة وذخائر وكمية من الحشيش والمخدرات تابعة لطالبان.

ويعد إقليم ننجرهار من بين المناطق غير الآمنة الواقعة شرق أفغانستان، إذ أنه إلى جانب أنشطة طالبان الإرهابية، تنشط جماعات مسلحة أخرى مثل داعش في بعض أجزاء المنطقة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع مقتل 20 من مقاتلي طالبان وإصابة اثنين آخرين في منطقتي شهوالي كوت وأرجنداب بإقليم قندهار.

وذكرت الوزارة، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية صادرت أيضا سيارة واحدة وثماني دراجات نارية وخمسة أنواع مختلفة من الأسلحة خلال العملية.

وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن رصدت وفككت 32 لغما زرعتها طالبان.